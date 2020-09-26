289 darbe davasından 276’sı sonuçlandı

Çekin, FETÖ’nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 276’sının karara bağlandığını, 4 bin 134 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiğini söyledi. Çekin, Ankara Hâkimevi’nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, konuştu. “e-Duruşma” sisteminin Ankara Batı Adliyesi’nde pilot uygulamasına başlandığını anımsatan Çekin, “Ceza infaz kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilik de çalışılan konulardan biridir. Pilot uygulama, 1 Ekim 2020’de Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacaktır” dedi.