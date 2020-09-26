26.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
289 darbe davasından 276’sı sonuçlandı
Adalet Bakanlığı Sözcüsü ve Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, hukukuk eğitiminin niteliğinin artırılması hedefi doğrultusunda, hukuk fakültelerine girişte aranan ve ilk etapta 190 binden 125 bine çekilen başarı sıralamasının 100 bin olarak güncellenmesi için YÖK’e başvurduğunu bildirdi.
Çekin, FETÖ’nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 276’sının karara bağlandığını, 4 bin 134 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiğini söyledi. Çekin, Ankara Hâkimevi’nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, konuştu. “e-Duruşma” sisteminin Ankara Batı Adliyesi’nde pilot uygulamasına başlandığını anımsatan Çekin, “Ceza infaz kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilik de çalışılan konulardan biridir. Pilot uygulama, 1 Ekim 2020’de Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacaktır” dedi.