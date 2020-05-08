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08.05.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

9. devriye Ariha’ya uzandı

İdlib’de 9. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi gerçekleştirildi. Ortak devriye, ikinci kez Neyrab’ı geçerek, Ariha’ya kadar uzandı.

9. devriye Ariha’ya uzandı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’de ateşkesin korunması ve Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 otoyolunun güvenliği sağlanması için, TSK ve Rus askeri polisi, dün M4 yolunda 9. devriye faaliyetini gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolu’nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir” denildi.

Daha önceki devriyeler radikallerin provokasyonları nedeniyle Neyrab’ın ötesine geçememiş, devriyeler Serakib ile Neyrab arasındaki 3-4 kilometrelik alanda gerçekleşmişti. 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen 8. devriyede Neyrab ilk kez geçilerek, Ariha yakınlarındaki Msibin’e kadar icra edilmişti. Dün gerçekleştirilen devriye de Serakib yakınlarındaki Tarnaba’dan başlayıp Ariha’nın eteklerine kadar uzandı. Böylece 10-15 kilometrelik hatta devriye icra edilmiş oldu. Devriyelerin önümüzdeki günlerde Cisr Eş Şugur’a kadar uzaması bekleniyor.

 

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