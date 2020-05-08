9. devriye Ariha’ya uzandı

Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’de ateşkesin korunması ve Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 otoyolunun güvenliği sağlanması için, TSK ve Rus askeri polisi, dün M4 yolunda 9. devriye faaliyetini gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolu’nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir” denildi.

Daha önceki devriyeler radikallerin provokasyonları nedeniyle Neyrab’ın ötesine geçememiş, devriyeler Serakib ile Neyrab arasındaki 3-4 kilometrelik alanda gerçekleşmişti. 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen 8. devriyede Neyrab ilk kez geçilerek, Ariha yakınlarındaki Msibin’e kadar icra edilmişti. Dün gerçekleştirilen devriye de Serakib yakınlarındaki Tarnaba’dan başlayıp Ariha’nın eteklerine kadar uzandı. Böylece 10-15 kilometrelik hatta devriye icra edilmiş oldu. Devriyelerin önümüzdeki günlerde Cisr Eş Şugur’a kadar uzaması bekleniyor.