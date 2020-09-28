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28.09.2020 - 07:00 |

AB zirvesi öncesinde dikkat çeken sempozyum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Deniz Hukuku konularının detaylı ele alınacağı sempozyumun açılışında konuşacak. İstikşafi görüşmeler ve AB Zirvesi öncesinde düzenlenen sempozyumda Erdoğan’ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AB zirvesi öncesinde dikkat çeken sempozyum

 

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşecek ve sınırlı sayıda ismin davet edildiği “Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu” TBMM Başkanlığı, İstanbul ve Marmara üniversitelerinin katkılarıyla düzenlendi. İki gün sürecek sempozyumdaki oturumlar internetten izlenebilecek. Türkiye’nin yakın zamanda Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlaması ve AB’nin Doğu Akdeniz gündemi ile yapacağı Liderler Zirvesi öncesi gerçekleşecek konferansta Erdoğan’ın süreçlere dair net mesajlar vermesi beleniyor.

Toplantıda “Osmanlı adaları”, “Doğu Akdeniz’deki Türk varlığı”, “Ege adalarının hukuki statüsü”, “Rodos ve On iki ada”, “Libya’nın komşu devletlerle yaptığı deniz yetki alanları sınırlandırmaları” gibi konu başlıklarında Doğu Akdeniz’deki tüm ana çerçeveye dair sunumlar yapılacak.

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