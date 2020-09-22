AB zirvesinden önce üçlü zirve

AB Zirvesi öncesinde Oruç Reis’in bakıma alınması nedeniyle Akdeniz’de gerginlik yerini daha sakin bir sürece bırakırken hem Fransa hem de Yunanistan’dan bu süreçte “diplomasi” mesajı geldi. İlk günden bu yana diplomasiden yana tavır aldığını açıklayan Türkiye ise bu süreçte “Adil ve tutarlı” olunması mesajlarını veriyor. Bugünkü görüşmede de Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de çözüm için “bütün taraflara eşit aktör muamelesi yapılması” mesajını vereceği kaydediliyor. Türkiye bu şartlarda Akdeniz’deki hakkı olan herkesin hakkını almasını savunacak, ancak tersi durumda kendi faaliyetlerini sürdüreceği mesajını verecek. Doğu Akdeniz gündemi dışında görüşmenin diğer önemli başlığı da Türkiye-AB ilişkileri olacak.

Dört ana başlık

Edinilen bilgiye göre Türkiye, dört ana başlıkta beklenti içerisinde bulunuyor. Erdoğan’ın bu yıl 9 Mart’ta Brüksel’e yaptığı ziyarette de ele alınan ancak adım atılması konusunda anlaşılıp, adım atılamayan başlıklarda artık adım atılması isteniyor. Bu 4 başlığın; 1996’da yapılan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, 18 Mart anlaşması olarak bilinen 2015’te imzalanan Türkiye-AB mülteci Anlaşması’nın güncellenmesi, Türkiye vatandaşlarının Schengen vize sistemine alınması ile üst düzey siyasi istişarelerin yeniden başlatılması konuları olduğu ifade ediliyor.