ABD heyetinden 3 görüşme

Ardından Jeffrey başkanlığındaki heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre görüşmede rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Jeffrey, son olarak Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu tarafından kabul edildi.