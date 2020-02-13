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13.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

ABD heyetinden 3 görüşme

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, dün ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.

ABD heyetinden 3 görüşme

Ardından Jeffrey başkanlığındaki heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre görüşmede rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Jeffrey, son olarak Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu tarafından kabul edildi. 

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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