ABD ve Rusya ile ilişkiler kopmaz

Kurtulmuş, CNNTürk’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, özetle şunları söyledi:



AĞIZLARININ PAYI VERİLDİ: Maalesef, rejim unsurları askerimize karşı bir saldırı içerisinde oldular. Ağızlarının payı da verildi, verilmeye devam ediyor. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu gayretle yerine getiriyor ve Türkiye’ye saldırma ihtimali bulunan bütün rejim unsurlarına da sahada üstün manevra kabiliyeti ile elimizdeki teknik teçhizatla bunları imha ediyoruz. Biz, Suriye’yi kimin yöneteceği ile ilgili değiliz ama biz Suriye’de bütün halkın, farklı kesimlerinin tamamının yönetim süreçleri içerisinde olduğu yeni demokratik bir Suriye’nin inşasından yanayız. Grozny benzeri, Saraybosna benzeri bir siyaset izliyorlar.. Yani ne yapacaklar? 4 milyon İdliblinin her birisini tek tek öldürerek siyasi sonuç mu elde edecekler? Türkiye buna müsaade etmemekte kararlıdır.



MASA AÇIK: Suriye ile ilgili bütün taraflarla da siyasi süreçlerin devam ettirebilmesi için masayı açık tutuyoruz. Yani sahada gücümüzü artırıp hakkaniyet temelinde Suriyeli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sağlamaya çalışıyoruz, diğer taraftan da doğru bildiğimiz tezleri masada etkin bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz.



İLİŞKİLER KOPMAZ: Ne Türkiye’nin Amerika ile ne Rusya ile ilişkileri tamamen kopmaz, kopamaz her iki ülkenin de böyle bir şeyi arzu ettiğini asla düşünmüyoruz. Burada yeni olan durum şudur; eskiden Türkiye kendisine bırakılan alanda hareket edebilen bir ülkeydi çok dar bir alanda. Dolayısıyla Türkiye bir tarafa daha yakın durmak durumundaydı. Şimdi Türkiye, bağımsız gerçekten kendi güçleri üzerinde ayakta durabilen kendi imkanlarını, kabiliyetlerini kullanabilen bir ülkedir.



