Abdullah Gül, CHP'den aday yapılır mı? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları ve Abdullah Gül’ün CHP’den aday yapılıp yapılmayacağı ve Muharrem İnce'nin açıklamaları da gündeme geldi.

Programda Murat Gezici şu değerlendirmeyi yaptı:

(MUHARREM İNCE'NİN KONUŞMASI)

Memleket yolunda ilerleyeceğini söyledi. Yüksek ihtimal Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve bu yönde çalışacak. Fakat Türkiye'de siyasi parti kurulmak dünyadaki gibi ideolojiyle kurulması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı'nda da yine aynı şekilde hikayenin oluşması gerekiyor Yakın bir tarihte CHP'den ayrılarak DSP'yi kuran Bülent Ecevit buna iyi bir örnek olacaktır.Sayın CHP'den ayrılarak bir ideoloji oluşturmuş ve DSP'yi kurmuştur. Kıbrıs konusunda çok farklı konuşmuştur. Kürt meselesine değinmiştir. AB konusuna değinmiştir. ABD'ye karşı çıkmıştır. Yani bir iddia olarak bir ideoloji çizmiştir. Ve başarı hikayesini oluşturduğu görülüyor. Ve bir dava bir ideoloji merkezinde halka uzanmıştır ve DSP'yi iktidara taşımıştır.

O yüzden CHP'den ayrılarak DSP kurulmuştur ve halen bu siyasi parti aktif olarak devam ediyor. Belki şuan yüzde 1'in altındadır ama esasına baktığınız zaman kopuşlar ve ayrılıklar bir ideoloji marka değeri oluşturmuştur. Fakat Muharrem İnce bey geçen hafta yaptığı toplantıda bunun izlerine rastlayamadık. Yani gerekçesini tam anlatamadı. CHP ile arasında bir mahalle kavgasına benzer bir sürecin yaşandığını kamuoyuna sergilenmiştir. Belki bu ayrılık kısa sürede bitebilir. Belki sayın İnce CHP'de devam edebilir. Sayın İnce 24 Haziran öncesi ve sonrasında söylediğinin farklı birşey söylememiştir. Bir ideoloji ortaya koyamamıştır. O yüzde şikayetçi bir profilde halkın karşısına çıkmıştır. Halbuki halk şikayetlerine çözüm bulabilecek bir lider arayışı içerisindedir. Sayın İnce bu süreçte çözüm olmak adına değil. O yüzden çok başarılı olamayacağını düşünüyorum.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA 10'DAN FAZLA ADAY SAYABİLİRİZ"

Ben Abdullah Gül’ün çatı adayı olarak sunulacağını düşünmüyorum. Belki Ali Babacan olabilir. Şuan için söylenmesi çok zor. Belki Kılıçdaroğlu olabilir. Halk kimi isterse o olur. CHP son 20 yılın en büyük çıkışını yapan siyasi partisi. Gündem belirleyen, ülkenin sorunlarını ele alan önemli bir siyasi parti durumuna geçmiştir. Kısa, orta, uzun vadeye bakmak gerekiyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda sadece Sayın Erdoğan konuşuluyor, alternatif yok. Demokrasi bu anlamda daha dar bir alanda. Millet İttifakı’na baktığımızda 10’dan fazla aday sayabiliriz.

"5 BİLİNMEYENLİ DENKLEM GİBİ"

Gazeteci İhsan Aktaş ise şu yorumları yaptı:

“İki ittidfakla alakalı baktığınızda, ittifakın birinin adayı net ve 20 yıldır kamuoyunun karşısında, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim. Diğer tarafta ise matematikte 5 bilinmeyenli denklem vardır. Millet İttifakı’nın durumu da 5 bilinmeyenli denklem gibi. O bilinmeyeni var ki… Kim kiminle ittifak olacak, ittifaktan ayrılma olacak mı, aday kim olacak… İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde şunu görmüştük; Recep Tayyip Erdoğan %52 oy alırken, diğer partiler küçük küçük oylar almıştı. CHP de dahil. İttifakın da şöyle bir özelliği var; 7 partiyi biraraya getirdiğinizde her partinin kendi içinde kafasına yatmayan bazı denklemleri olacak. Cumhur İttifakı’nın durumu daha net, Millet İttifakı’nın ise bilinmeyeni çok. En azından şuan 5 aday sayılabilir.

(Babacan da olabilir mi?) Ali Babacan olabilir, Abdullah Gül olabilir, Muharrem İnce olabilir, Meral Akşener olabilir. Ama nihayetinde her adayın avantajı ve dezavantajları var. Çok da zor bir denklem. Seçim zamanına kadar ittifakların sürdürülebilmesi de zor gibi görünüyor.