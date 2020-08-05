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05.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Açık öğretim psikoloji’ raporu Erdoğan’a sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın psikoloji lisans eğitimi ve açık öğretim programının da açılması tartışmaları ile ilgili toplanması talimatını verdiği Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, dün toplandı.

‘Açık öğretim psikoloji’ raporu Erdoğan’a sunuldu

 

Kurul toplantısında YÖK’ün ve bazı psikologların görüşleri değerlendirildi. Kurul, uzaktan psikoloji eğitimi verilmesinin uygun olmadığı yönde eğilim gösterirken, atılması gereken adımlara ilişkin detaylı raporunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Son kararı Erdoğan’ın açıklaması beklenirken açık öğretimde psikoloji programına kayıtların durdurulması bekleniyor.

Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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