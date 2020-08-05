‘Açık öğretim psikoloji’ raporu Erdoğan’a sunuldu

Kurul toplantısında YÖK’ün ve bazı psikologların görüşleri değerlendirildi. Kurul, uzaktan psikoloji eğitimi verilmesinin uygun olmadığı yönde eğilim gösterirken, atılması gereken adımlara ilişkin detaylı raporunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Son kararı Erdoğan’ın açıklaması beklenirken açık öğretimde psikoloji programına kayıtların durdurulması bekleniyor.