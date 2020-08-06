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06.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Açıköğretim psikoloji lisansı kapatılsın’ görüşü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı’ yönündeki görüşünü, YÖK’e bildirdi.

‘Açıköğretim psikoloji lisansı kapatılsın’ görüşü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğunu bildirdi. Altun, “Rapora binaen ‘açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı’ yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir” ifadelerini kullandı.

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