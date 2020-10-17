17.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Adalet Bakan Yardımcısı Öner görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Yerine son dönemde pek çok kritik soruşturmayla ismi gündeme gelen İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz atandı. Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak.
Yılmaz, Gezi davasından beraat eden Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı. Kavala, tahliye edilmeden Savcı Yılmaz’ın başvurusu ile yeniden tutuklanmıştı. Yılmaz, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan Konsolosluğu’ndaki aramayı ve Adnan Oktar soruşturmasını da yürütmüştü. Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı soruşturmaya da bakan savcılardandı.