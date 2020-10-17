Adalet Bakan Yardımcısı Öner görevden alındı

Yılmaz, Gezi davasından beraat eden Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı. Kavala, tahliye edilmeden Savcı Yılmaz’ın başvurusu ile yeniden tutuklanmıştı. Yılmaz, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan Konsolosluğu’ndaki aramayı ve Adnan Oktar soruşturmasını da yürütmüştü. Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı soruşturmaya da bakan savcılardandı.