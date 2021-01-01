‘Adalet dağıttığı sürece sorun yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020’de sadece pandemi değil, ekonomi konusunda da çok kötü bir yıl geçirdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, tamamlandığında Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük evsel atık yakma tesisi özelliğine sahip olacak Kemerburgaz’daki “Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri”nde dün incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. İncelemelerin ardından Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

YOKSULLUK DERİNLEŞTİ: 2020’de sadece pandemi değil, ekonomi konusunda da çok kötü bir yıl geçirdik. Yoksulluk derinleşti. Dolayısıyla ekonomide ciddi bir değişime, ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Faiz ve döviz ekseninden ekonominin kurtarılarak üretim, yatırım ve istihdam eksenine dönmesi lazım.

YAPARSA ALKIŞLARIM: Milyonlarca üniversite mezunu bu ülkede işsizken herhalde bunun bir sorumlusu vardır. O sorumlu diyor ki ‘ben milyonlarca işsize iş bulacağım. Ekonomiyi düzelteceğim, ekonomide reform yapacağım.’ Bunları yaparsa alkışlarız. Ama bunu yapmıyorlarsa kimse kusura bakmasın o zaman ben eleştiririm. Keşke herkesin işi olsa, keşke herkes rahatlıkla huzur içinde çalışsa, üretse, alın teri dökse, kazandığı parayla akşam evine huzur içinde dönse.

TÜRKİYE ZENGİN ÜLKE: Önümüzdeki süreçte iktidara geldiğimizde bütün bu sorunlardan Türkiye’yi arındıracağız. Samimiyim. İnanıyorum. Türkiye zengin ülke. Türkiye’nin kaynaklarını bir avuç tefeciye yedirmeyeceğim. Bu ülkenin insanları için kullanacağım. İşçisi için memuru için esnafı için, emeklisi için çiftçisi için. Asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladılar. Açlık sınırında asgari ücret mi olur? Bundan gelir vergisi alıyorsunuz; insan utanır ya.

AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUM: (Eski CHP’li Bakan Fikri Sağlar’ın ‘başörtülü hâkimlere” yönelik sözleri) Kişi başörtüsü takar takmaz. O onun tercihidir. Peki benim görevim nedir. Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim hakim böyle olursa hakim şöyle olursa. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir. Benim başımın üstünde yeri vardır. O onun özel yaşam tarzıdır. benim saygı duymam lazım. Ama ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim? Gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içerişinde hiçbir sorunum yok. Bizim zaten Parti Meclisi’nde de var. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum.”

‘Umudu bizler yeşerteceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajı yayımladı. CHP lideri, şunları kaydetti: Büyük insanlık ailesi, zor bir yılı geride bırakıyor. Kovid-19 pandemisi, umuyor ve diliyorum ki, 2021 yılında son bulacak. Öncelikle, başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere, bu süreçte canla, başla çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki 2021 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır... Dileğim, 2021 yılında, fikri, irfanı, vicdanı hür gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır. O umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. Bize, demokrasiyi savunanlara umutsuzluk yakışmaz. l ANKARA Milliyet