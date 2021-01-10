10.01.2021 - 21:39 | | AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."