AK Parti 19’uncu yaşını kutlayacak

AK Parti, 13 Ağustos’ta kuruluşunun 19. yıl dönümünü törenle kutlayacak. Kurucularından bugüne kadar AK Parti iktidarlarında görev yapmış bakanlar ve bakan yardımcılarına, milletvekillerinden il başkanları, belediye başkanlarına kadar yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek program öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 19 yıllık süreçte yaşananlara ve güncel konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Ünal’ın mesajları özetle şöyle:

SÜRPRİZ 19. YIL ŞARKISI: Kuruluş yıl dönümümüz aslında 14 Ağustos. Ancak 13’ünde il başkanları toplantımız olduğu için bir gün ön önce kutlayacağız. İl başkanları toplantısının ardından Mamak 75. Yıl Parkı’nda, 4 bin kişilik anfi tiyatroda 975 kişinin katılımıyla bir kutlama olacak. Program kapsamında AK Parti’nin bugüne kadar seçimlerde kullandığı şarkılardan bir demetin yer alacağı konser gerçekleştirilecek. 19. yıl için yapılan sürpriz parça da burada çalınacak.

6 AY ÖMÜR BİÇMİŞLERDİ: Sayın Cumhurbaşkanımız, 2001 14 Ağustos’unda kuruluşu açıklarken, ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demişti. Gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 3 Kasım 2002’de iktidara gelen ve ardından tüm seçimlerin açık ara tek galibi olan AK Parti’nin, ‘Milletimizle birlikte inandığımız yolda’ sloganı ile 19. yılını kutluyoruz. Kurulduğumuzda ‘Bunların ömrü 6 ay, başaramayacaklar’ diyenler, ‘ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulmalıyız’ diyenler, geçen süreçte hayal kırıklığına uğradılar.

KOCA BİR SIFIR: Dijitalleşen dünyanın kovid sonrası nasıl şekilleneceği tartışılırken yaşananlar yeni dünyanın merkezinin bölgemizde teşekkül ettiğinin göstergesi. Böyle bir ortamda içerideki muhalefetin öneri anlamında söylediği hiçbir şey yok. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla başlayan süreçte Türkiye için ne söylediklerine ne önerdiklerine baktığımızda kocaman bir sıfır ile karşılaşıyoruz. CHP, 10 yıldır siyaset adına hiçbir şey üretmedi. Bunun yerine TBMM’yi, seçilmiş hükümeti ve cumhurbaşkanını, seçimleri, referandumları değersizleştirme, meşruiyet krizi siyaseti yürütmekten başka bir şey yapmadı. Bu süreçte HDP Kandil’in ürettiği siyasetin parçası olmayı tercih etti. MHP, yerli ve milli duruş sergiledi. İYİ Parti, parti tabanını henüz daha kendi mecrasına oturtamadı.

LİDERLERİN HAYALİ: Arkadaşlarımdan; Menderes, Erbakan, Özal, Türkeş, Yazıcıoğlu’nun hayalleri, vaatleri neydi çıkarmalarını istedim. 19 yılda bizim gerçekleştirdiklerimize baktığımızda, ortaya ilginç bir tablo çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes’ten bugüne kadar bütün liderlerin hayalleri ve vaatlerini gerçekleştiren liderdir. Liderlerin hayallerini gerçekleştiren lider olarak Erdoğan, Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor.

Sosyal medya ağlarına ilk tebliğ 1 Ekim’de

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin sorular üzerine de Ünal, “Mesele, Facebook, Twitter vs. meselesi değil. Mesele, kullanıcılar olarak bizlerin verilerimizin nasıl kullanıldığı? Bunun, oy verme davranışından özel hayatımıza kadar birçok alanı etkilediğinin farkında olmamız gerekiyor” vurgulamasını yaptı. Sosyal medya düzenlemesi kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci belirleyeceklerini anımsatan Ünal, “1 Ekim’e kadar görüşmeler gerçekleştirilecek. 1 Ekim’de ilk tebliğler yapılacak. 30 gün içinde geri dönüş olmazsa yaptırımlar yaşama geçirilecek” diye konuştu.

‘Veli olarak Bakanı aradım’

Ünal, konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı ile görüştüğünü belirterek, dünyada pandemi sürecinde uzaktan eğitimi başaran Türkiye ve Çin olmak üzere iki ülke bulunduğunu, zoom’un kapasitesinin yüzde 53’ünü Türkiye’nin kullandığını aktardı. Ünal, basın mensuplarının “Okulların açılmasıyla ilgili” soru girişimleri üzerine, “Sayın Bakanı, veli olarak aradım. Kendisi Bakanlar Kurulu’nda bir sunum gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı da çekincelerini dile getirecek. Bilim Kurulu’nun yaklaşımı değerlendirilecek. Bakanlığın 31 Ağustos tarihi açıklaması olmuştu. Ancak bu tip küresel krizlerde 24 saat çok uzun bir süreçtir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Yüzde 52’nin altına inmedi’

Ünal, Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağına ilişkin tartışmalara yönelik soru üzerine, “CHP’nin AK Parti’ye dönük yanı beni ilgilendiriyor” diyerek detaylı yanıtlamaktan kaçındı. Ünal, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “evinize dönün” çağrısının, Erdoğan tarafından da makul karşılandığı anımsatılarak yöneltilen, “Bu çağrı Cumhur İttifakı’na katılmayı mı içeriyor?” sorusuna da “İhtimale dayalı değil, mevcut duruma dönük bir tespit yaptım. Millet İttifakı’nın siyaset kimyası, tabanının hassasiyetlerini, ihtiyaçlarını karşılamıyor” karşılığını verdi.

Ünal, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın oy kaybı iddialarının anımsatılması üzerine de, sürekli olarak en az üç şirketle kamuoyunun nabzını tuttuklarını belirterek, “Oy oranımız hiç yüzde 42-40 bandının altına inmedi. Cumhurbaşkanımızın oy oranı da yüzde 52’nin altına hiç düşmedi” diye konuştu.