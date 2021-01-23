AK Parti, 44 maddelik askerlik torbası sundu

Teklifle getirilen belli başlı düzenlemeler şöyle:

Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52’den 55’e yükseltildi.

Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı’nın onayını müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek.

Uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.

TBMM üyelerinin milletvekili sıfatını taşıdıkları süre boyunca taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin, askerlik hizmeti yükümlülüğü ile bölünmemesi amacıyla milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek.