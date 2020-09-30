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30.09.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

AK Parti, 738 ilçe kongresini tamamladı

AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongrelerle birlikte 738 ilçede yeni teşkilatlarını oluşturdu. Tüm ilçe kongrelerini bitiren il sayısı 38’e ulaştı. AK Parti’nin, son seçilen ilçe başkanlarının 467’si yani yüzde 63’ü, 2017 yılı sonrasında yapılan atamalarla değiştirilen isimlerden oluştu. 224 başkanın yeniden seçilerek görevine devam ettiği AK Parti’de şimdilik yalnızca 47 ilçede yeni isimlerle “yola devam” kararı verildi.

AK Parti, 738 ilçe kongresini tamamladı
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Aralarında Kocaeli, Aydın, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun ve Van gibi büyük şehirlerin bulunduğu 38 ilde  tüm ilçe kongreleri sona ererken, bu şehirlerde il kongreleri için hazırlıklar tamamlandı. Yozgat ve Bayburt’ta kongreler henüz hiç başlatılmazken, Antalya’da yalnızca Manavgat; Sakarya’da ise Erenler kongresi yapılmadı. AK Parti İstanbul’da da henüz hiçbir ilçede kongre sürecini başlatmadı. Hem koronavirüs salgını nedeniyle hem de İstanbul’un özel konumundan dolayı 39 ilçe için kongrelerin, sene bitmeden tamamlanması bekleniyor. Ankara ilçe kongreleri salgının tekrar tırmanışa geçmesi nedeniyle bir süreliğine daha donduruldu.

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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