AK Parti, 738 ilçe kongresini tamamladı

Aralarında Kocaeli, Aydın, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun ve Van gibi büyük şehirlerin bulunduğu 38 ilde tüm ilçe kongreleri sona ererken, bu şehirlerde il kongreleri için hazırlıklar tamamlandı. Yozgat ve Bayburt’ta kongreler henüz hiç başlatılmazken, Antalya’da yalnızca Manavgat; Sakarya’da ise Erenler kongresi yapılmadı. AK Parti İstanbul’da da henüz hiçbir ilçede kongre sürecini başlatmadı. Hem koronavirüs salgını nedeniyle hem de İstanbul’un özel konumundan dolayı 39 ilçe için kongrelerin, sene bitmeden tamamlanması bekleniyor. Ankara ilçe kongreleri salgının tekrar tırmanışa geçmesi nedeniyle bir süreliğine daha donduruldu.