AK Parti bugün Başbuğ’a suç duyurusunda bulunacak: Yasama iradesine saldırıda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Partili milletvekillerinin eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 53 milletvekili ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Çelik, milletvekilleriyle görüşmenin beş grup halinde gerçekleştirileceğini, 3-4-5 Nisan’da da Kızılcahamam’da kamp toplanacağını açıkladı. Çelik, şunları söyledi:



MECLİSE SAYGISIZLIK: (Başbuğ’un açıklamalarıyla AK Partilileri itham ettiği yasanın 4 partinin mutabakatıyla hızla yasalaştığını belirterek) Yasaların meşruiyetini hangi hızla geçtiğiyle mi ölçeceğiz? ‘Birileri o yasa teklifine destek vermişti ama daha sonra bundan vazgeçtiklerini beyan ettiler’ diyor. Aslında bu bir itiraftır. Kim, hangi telkinle ya da hangi davranış değişikliğiyle bundan vazgeçmiştir bilemeyiz. O davranış değişikliğini arkasında ne vardır? Ayrıca bir yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilip edilmemesi de onun meşruiyetine gölge düşürmektir. Yüce Meclis’e saldıracak bir husus buradan üretilemez. Anayasa Mahkemesi iptal etmişse daha sonraki Anayasa değişikliğiyle gereken yapılmıştır. Sivil-asker ilişkilerindeki demokratikleşme çıtası yükseltilmiştir. Hem milletimize saygıdan bahsedeceksiniz hem Türk Silahlı Kuvvetlerine saygıdan bahsedeceksiniz hem de yüce milletimizi temsil eden Meclis iradesine dil uzatacaksınız. Üstelik de bunu ‘Emekli Genelkurmay Başkanıyım’ diye TSK adına konuşuyormuş gibi yapacaksınız. Bu milletimize haksızlıktır, Meclisimize saygısızlıktır, TSK’ya saygısızlıktır.



VESAYETÇİLERİN ŞABLONU: ‘Bizim sorumluluklarımız var’ diyorlar, bizim de sorumluluklarımız var. Tabii o sorumlulukları kim onlara vermiş, onu bilemiyoruz. Biz kendi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Demokrasiye dönük, Meclis’e ve yasama dokunulmazlığına dönük böyle bir saldırı olduğunda buna cevap veriyoruz. Bu sıradan bir cümle değil. Bu öteden beri, Türkiye’de 1960 İhtilalinden beri vesayetçilerin kullandığı şablonlardan bir tanesi.



SUÇ DUYURUSU: Yarın (bugün) suç duyurusunda bulunacaklar. Sıradan bir mesele değil. Emekli askeri bürokratın, siyasete tepeden bakan, Yüce Meclise karşı saygısız beyanlarını görmüştük. Kendisinin mağdur olduğunu söyleyip Meclise, Başbakan’a akıl verdiğini ve kendi sorumluluklarından nasıl kaçtığını da ifşa ediyor. Yaptığı açıklama yasama iradesine saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri yasa yüzünden, kimse FETÖ yanına yazamaz. Darbe girişiminden mağdur olduysa her söylediğinin doğru olacağı anlamına gelmez. O yapılan düzenlemelerin hepsi doğrudur, TSK’nın saygınlığını yükseltmiştir. FETÖ ile mücadele üzerinden kimse başka bir vesayet ortaya çıkarmaya kalkmasın. (Hangi vekiller başvuru yapacak) İki unsura saldırı var. Yüce Meclisin içerisindeki milletvekillerini terör örgütü destekçisi gibi göstermek. İkincisi de yüce Meclisin yüksek yasama faaliyetine bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi AK Parti’nin ortak iradesi olarak ortaya çıkacak bir suç duyurusu. Hem altında imzası olanlar hem de diğer vekiller toplantıyı yapacak ve yarın (bugün) suç duyurusu gerçekleşecek. Hepimizin ortak iradesi ile bu suç duyurusu yapılacak.



‘Hava emniyeti yüksek standartta’

(Sabiha Gökçen Havaalanı ile ilgili Ulaştırma Bakanı’nın ‘pist yorgun’ açıklaması) Havacılık meselesi kişisel inisiyatiflerle yürütülmeyecek bir konu. Ne pistle ilgili ne başka alanla ilgili havacılık emniyetini riske atacak başka bir alan söz konusu değil. Pist güvenli değil de onun üzerine bu uçuş oldu gibi bir şey söz konusu değil. Bütün havayollarının denetimleri en yüksek standartlarla denetleniyor. Türkiye’de en yüksek standartlarla hava emniyeti denetleniyor. Bu kaza kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gereken bir kaza.