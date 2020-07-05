Ã–zkan, Meclis'te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TBMM AdaletÂ Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼ren AvukatlÄ±k Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklikÂ Yapan Kanun Teklifi'ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularÄ±nÄ±Â yanÄ±tladÄ±.

TartÄ±ÅŸmalarÄ±n aksine, kanun teklifinin anayasaya aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ifade eden Ã–zkan, Adalet Komisyonunun, aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ±nÄ± reddederek, teklifinÂgeneli Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Teklifin ilk 17 maddesinin komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Ã–zkan,Â teklifin, bugÃ¼n komisyonda kabul edilmesinin ardÄ±ndan Genel Kurul aÅŸamasÄ±naÂ geÃ§ileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zkan, teklifin ÅŸimdiden hukuk camiasÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

"Ä°Ã‡TÃœZÃœK, PARLAMENTONUN ANAYASASIDIR"

BazÄ± baro baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine davet edilmediÄŸiÂ yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ã–zkan, Meclis'e giriÅŸ veÂÃ§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n, Meclis'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ne ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ±, kimlerin katÄ±lacaÄŸÄ±,Âmisafirlerin nasÄ±l giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ±n Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§erÃ§evesindeÂgerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n izin vermediÄŸi hiÃ§bir ÅŸeyin parlamento iÃ§erisindeÂ gerÃ§ekleÅŸmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–zkan, Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k hÃ¼kÃ¼mlerinin ihlalÂ edilmesi halinde iki sorunun ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã–zkan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bir tanesi, artÄ±k bu noktada olasÄ± bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k sÃ¶z konusuÂ olabilir. Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸe aykÄ±rÄ±lÄ±k, anayasa hÃ¼kÃ¼mlerinin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiniÂiptaline kadar gidebilir. DiÄŸer taraftan da Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k hÃ¼kÃ¼mlerine aykÄ±rÄ±lÄ±k sÃ¶zÂ konusu olursa bu durumda, bundan sonraki uygulamalarda hukuksuz bu durum teamÃ¼lÂ oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu anlamda Barolar BirliÄŸi, birlik baÅŸkanlarÄ± bÃ¼tÃ¼n yasaÂgÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde davet edilmektedir. Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸe tamamen uygun bir ÅŸekilde, bugÃ¼neÂkadar gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ bÃ¼tÃ¼n yasal dÃ¼zenlemelere uygun bir ÅŸekilde Barolar BirliÄŸiÂBaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± davet edilmiÅŸ. Birlik temsilcisi tarafÄ±ndan teklifle ilgili itiraz,Â dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve deÄŸerlendirmeler belirtilmiÅŸ. Bunlar da komisyon Ã¼yeleri tarafÄ±ndanÂdikkate alÄ±nmÄ±ÅŸ, deÄŸerlendirilmiÅŸ. Bu Ã§erÃ§evede de teklif maddeleri kabulÂedilmiÅŸtir. Bu anlamda bir usule aykÄ±rÄ±lÄ±k sÃ¶z konusu deÄŸildir. Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k,Âparlamentonun anayasasÄ±dÄ±r. Bu anayasaya uygun bir ÅŸekilde giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar tanzimÂedilmektedir. Herkesin saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz."

Kanun teklifinin hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinde Barolar BirliÄŸi yÃ¶netiminden veÂ barolardan oluÅŸan 30 kiÅŸilik ekibi parlamentoda kabul ettiklerini anlatan Ã–zkan,Â 3 saatlik gÃ¶rÃ¼ÅŸmede onlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ, dÃ¼ÅŸÃ¼nce, deÄŸerlendirmelerini, taleplerini veÂ itirazlarÄ±nÄ± not ettiklerini kaydetti.

Baro baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ortaya koyduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve deÄŸerlendirmelerin,Â paketin olgunlaÅŸmasÄ±nda, tekemmÃ¼l etmesinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirenÂÃ–zkan, "Baro baÅŸkanlarÄ± yasanÄ±n hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sunmuÅŸlardÄ±r.Â Komisyon aÅŸamasÄ±nda ise Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸe uygun ÅŸekilde Barolar BirliÄŸi davet edilmiÅŸ,Â Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsilen gelen avukat Ã¼ye gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifadeÂetmiÅŸtir. Bu anlamda Ã§oÄŸulcu ve katÄ±lÄ±mcÄ± demokrasinin gereÄŸi olarak barolarÄ±nÂ hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinde gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±nmÄ±ÅŸ, Komisyon ve Genel Kurul aÅŸamasÄ±nda daÂÄ°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 30. maddesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle Komisyon BaÅŸkanÄ± davet edilmesiÂ gerekenlerin tamamÄ±nÄ± davet etmiÅŸ. Bu Ã§erÃ§evede Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlamÄ±ÅŸ. Usul veÂyasaya uygun ÅŸekilde cereyan eden komisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri bu aÅŸamaya gelmiÅŸtir.ÂÄ°nÅŸallah bu akÅŸam itibarÄ±yla tamamlanmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." deÄŸerlendirmesindeÂbulundu.

Teklif'in bu hafta Genel Kurul'a gelip gelmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki soruyaÂ Ã–zkan, "Bu haftaki Meclis gÃ¼ndemimizde SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n seÃ§imiÂ var. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Meclis BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imiyle baÅŸlayacak, akabinde 216 sÄ±ra sayÄ±lÄ±Â Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'ninÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek. 40'Ä±ncÄ± maddesine gelmiÅŸ olduÄŸumuz dÃ¼zenlemede 26Âmadde kaldÄ± geriye. BunlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini tamamladÄ±ktan sonra AvukatlÄ±k KanunuÂile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifimizin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerineÂperÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gibi baÅŸlamayÄ± bekliyoruz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

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