25.11.2020 - 12:34 | | DHA
AK Parti İl Başkanı koronavirüse yakalandı!
AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yeloğlu'nun tedavisi evde devam ediyor.
AK Parti Hatay İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, "Şu an sağlık durumu iyi, evinde istirahat etmektedir. İl başkanımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Son dakika... Kuyumcular bile sahte altını anlamadı! 10 kuyumcu...Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Üsküdar’da dolandırıcılar sıralı kuyumcuların olduğu caddeyi mesken tuttu. Teker Teker gezdikleri yaklaşık 10 kuyumcuya ellerindeki sahte gramseleri sattı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever’in özel haberi...