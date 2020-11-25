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25.11.2020 - 12:34 | | DHA

AK Parti İl Başkanı koronavirüse yakalandı!

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yeloğlu'nun tedavisi evde devam ediyor.

AK Parti İl Başkanı koronavirüse yakalandı!

AK Parti Hatay İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Yeloğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, "Şu an sağlık durumu iyi, evinde istirahat etmektedir. İl başkanımıza acil şifalar dileriz" denildi.

 

 

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