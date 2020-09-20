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20.09.2020 - 15:58 | | AA

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen yeniden seçildi

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen yeniden seçildi

Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Marmaris Olağan İlçe Kongresi'ne, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ceyhun Gökmen, yeniden ilçe başkanlığa getirildi.

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