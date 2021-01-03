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03.01.2021 - 13:44 | | AA

AK Parti Milletvekili Yayman: 'Tahtaköprü Barajı Amik Ovası'na bereket dağıtacak'

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yükseltme çalışmaları tamamlanan Tahtaköprü Barajı'nın su tutmaya başladığını belirtti.

AK Parti Milletvekili Yayman: 'Tahtaköprü Barajı Amik Ovası'na bereket dağıtacak'

Yayman, yaptığı yazılı açıklamada Amik Ovası'nın su sorununu çözen Tahtaköprü Barajı'nın çiftçilerin 50 yıllık rüyası olduğunu kaydetti.

Kurak geçen bu yılda barajın öneminin daha da iyi anlaşılacağını ifade eden Yayman, şöyle devam etti:

"Tahtaköprü Barajı uzun zaman yükseltilmeyi beklerken Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kısa sürede tamamlanarak Hatay çiftçisinin hizmetine sunuldu. Bu yıl kurak olmasına rağmen inşallah su sorunu yaşamayacağız. Baraj sadece Hatay için değil bölge için büyük fırsatlar sunuyor. Tahtaköprü Barajı Amik Ovası'na bereket dağıtacak."

Yayman, Tahta Köprü Barajı'nın Amik Ovası'na ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

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