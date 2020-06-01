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01.06.2020 - 19:43 | | DHA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Çakan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Barış Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Çakan açıklaması

AK Partili Çelik, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan'ın, ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Barış Çakan kardeşimizin hayatını kaybetmesinden çok büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Ona hunharca saldıranlar kadar, olayı ırkçı bir istismar haline getirmeye çalışanları da lanetliyoruz. Ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan, bu grup tarafından hunharca saldırıya uğradı. Provokasyon şebekesi ise 'Kürtçe şarkı dinlediği için öldürüldü' diye alçakça bir yalanın propagandasını yaptı. Bu acımasız saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı ve tutuklandı. Provokasyon şebekesi ise hunharca yalan söylemeye ve istismara devam etti. Katillerin eylemi insanlık dışıdır. Provokasyon şebekesi ise daha da insanlık dışı bir istismar peşindedir. Bu ülkede insan hayatına, toplumsal barışımıza ve kamu düzenine saldıranlarla güçlü şekilde mücadele ediyoruz. Provokasyon şebekeleriyle de aynı şekilde mücadele edeceğiz."

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