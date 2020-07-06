MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Libya" açıklaması
ABONE OL
06.07.2020 - 20:21 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Libya" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Libya" açıklaması

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, malum odakların herkesin gözü önünde Libya'da insanlık suçu işlediğini belirtti.

"Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu. İnsani felaketin sürmesini engelledi." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'yi suçlayanların, katliam niyeti kursaklarında kalanlar oluğunu vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar. Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor. Bu şebekelerin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında dediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü kendi zulümlerini örtmek için yine yalan söylüyorlar."

Muğla'da patenle tehlikeli yolculukMuğla'nın Fethiye'de, hareket halindeki beton mikserin arkasına tutunarak, patenle kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Ülke genelinde çok büyük operasyon

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Ülke genelinde çok büyük operasyon

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Canını hiçe saydı! Çok tehlikeli yolculuk

Canını hiçe saydı! Çok tehlikeli yolculuk

Sıradaki Haber