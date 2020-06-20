AK Parti, TBMM Başkan adayı için kararını verdi: Şentop’la yola devam edilecek

AK Parti, TBMM Başkanı seçimleri için halen bu görevi yürüten Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’u yeniden aday gösterecek. Şentop’un adaylığını AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı.



Temmuzda yapılacak TBMM Başkanlığı seçimleri öncesi AK Parti’de 30 Haziran Salı günü temayül yoklaması yapılması planlanmış, ancak kulislerde aday olacağı konuşulan AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan önceki gün sürpriz şekilde, “aday değilim” açıklaması gelmişti. Bu gelişmenin ardından başkan adaylığı için temayül yoklaması yapılıp yapılmayacağının kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtilmişti.



‘Temayüle gerek kalmadı’



Seçim takvimi henüz işlemeye başlamamış olmasına karşın Grup Başkanı Naci Bostancı, dün akşamüstü TBMM Başkanlığı’na yeniden Şentop’u aday göstereceklerini açıkladı.



Bostancı, “Yaptığımız istişarelerde kanaatler tek bir adayın ismi etrafında toplanınca temayül yoklamasına gerek kalmadı” dedi.

Bostancı’nın adaylığına ilişkin açıklaması öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi partisinin Genel Merkezi’nde ziyaret eden Şentop da, Meclis’e dönüşünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



Şentop, “İstişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde yeniden adaylık konusu gerçekleşmiş oldu. Allah mahcup etmesin. Yaklaşık bir saat önce sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Asıl gündem TBMM Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. 24 Şubat 2019’daki seçimde de bana destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönem konusunda görüştük kendileriyle. Kendileri de buna olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler” dedi. Ardından Tekirdağ’a geçen Şentop, burada TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler” dedi.