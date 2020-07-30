MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti’de beşinci koronavirüs vakası
ABONE OL
30.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AK Parti’de beşinci koronavirüs vakası

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Böylece koronavirüse yakalanan AK Partili vekil sayısı beşe yükseldi.

AK Parti’de beşinci koronavirüs vakası

Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Ahmet Salih Dal da test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisini izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğini, sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını duyurdu. AK Parti’de daha önce Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ile Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin test sonuçları da pozitif çıkmıştı.  Tedaviye yanıt vermeyen Akbaşoğlu yoğun bakıma alınmıştı.

 

Bakan Soylu, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerinde bulunduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale’de Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimlerinde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Halı sahalar açılsın’

‘Halı sahalar açılsın’

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’ya umut

Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’ya umut

Sıradaki Haber