AK Parti’de beşinci koronavirüs vakası

Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Ahmet Salih Dal da test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisini izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğini, sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını duyurdu. AK Parti’de daha önce Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ile Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin test sonuçları da pozitif çıkmıştı. Tedaviye yanıt vermeyen Akbaşoğlu yoğun bakıma alınmıştı.