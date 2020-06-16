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16.06.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

AK Parti’den ‘Ayasofya’ anketi

AK Parti’nin Ayasofya ile ilgili yaptırdığı anket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

AK Parti’den ‘Ayasofya’ anketi
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

MYK toplantısında AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından sunulan ankete göre; AK parti ve MHP’lilerin yüzde 90’ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70’i ve CHP tabanının yüzde 40’ının Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti. Bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenler ise uluslararası ilişkiler ve AB’nin olası tepkisini gerekçe gösterdi. Danıştay’ın 2 Temmuz’da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor. Danıştay’ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya’da ilk namazın 15 Temmuz’da kılınabileceğini ifade etti.

 

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