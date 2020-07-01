AK Parti’den, İstanbul’da 100 bin yeni üye çalışması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında “akuyelikistanbul.org” web sitesi de hizmete açıldı. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işlemi tamamlanacak. Şenocak, kampanyaya ilişkin olarak “AK Partili olmak, her şeyden önce bir davaya sevdalanmak ve o dava uğrunda canla başa çalışmak demektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz” mesajını verdi.