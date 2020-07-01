MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti’den, İstanbul’da 100 bin yeni üye çalışması
ABONE OL
01.07.2020 - 07:00 |

AK Parti’den, İstanbul’da 100 bin yeni üye çalışması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçede eşzamanlı olarak 100 bin yeni üye kampanyası başlattı.

AK Parti’den, İstanbul’da 100 bin yeni üye çalışması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında “akuyelikistanbul.org” web sitesi de hizmete açıldı. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işlemi tamamlanacak. Şenocak, kampanyaya ilişkin olarak “AK Partili olmak, her şeyden önce bir davaya sevdalanmak ve o dava uğrunda canla başa çalışmak demektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz” mesajını verdi.

Adana'da aranan hükümlü pansiyonda yakalandıAdana'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi pansiyonda yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

Sıradaki Haber