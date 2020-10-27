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27.10.2020 - 16:27 | | DHA

AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır" dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır

AK Parti'li Kurtulmuş Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un doğrudan doğruya İslam’a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa’da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır" dedi.

'FRANSIZ MALLARINI BOYKOT EDİYORUZ'

Kurtulmuş, Macron'un bu tavrının Avrupa’da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Fransa’da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz" ifadesini kullandı.

AK Partili Kurtulmuş: Macronun İslama saldırması tarihi bir aymazlıktır

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