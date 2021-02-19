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19.02.2021 - 17:08 | | DHA

AK Parti'li Özhaseki: 350 PKK'lıyı bulup, bu toprakları tertemiz edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu ülkede sağda solda böcek gibi yer altında yaşayan 350 PKK'lı şerefsiz kaldı. Onları bulup bu toprakları tertemiz edeceğiz" dedi.

AK Parti'li Özhaseki: 350 PKK'lıyı bulup, bu toprakları tertemiz edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt mahallesinde yaptırdığı Sami İpek Caddesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Özhaseki, terörle mücadeleye değinerek, "Gelmiş geçmiş bütün Başbakan, Cumhurbaşkanları bu fitneyi söndürmek için elinden geleni yapmışlardır. Hiç birini suçlayamayız. Kimi zaman sert, kimi zaman yumuşak devlet aklı ile yapmaya çalıştılar. Son dönemde de artık bunların iflah olmayacağı, iyilikten anlamadığı, yurt dışından destekleyen babalarının elinde piyon olduğu, böyle şerefsiz bir grup olduğu için bunların üzerine sertçe gidiyoruz. Kızılay'da, Beşiktaş'ta eskiden bombalar patlarken, şehirlerden lanet adamları, satılık uşakları temizledik. Dağlara kaçtılar dağları temizledik. Mağaralara girdiler mağaraları temizledik. Bu ülkede sağda solda böcek gibi yer altında yaşayan 350 PKK'lı şerefsiz kaldı. Onları bulup bu toprakları tertemiz edeceğiz" dedi.

'4 TANE OY ALABİLMEK İÇİN OLMADIK KALIBA GİRİYORSUNUZ'

Özhaseki, terörün sözcülüğünü yapanlara karşı tavır alınması gerektiğini belirterek, "HDP'yi her fırsatta söylemeliyiz. Bir gün olsun Mecliste PKK'ya 'lanet olsun' diyemediler. 'Biz teröre karşıyız, iki taraf da silah bırakmalıdır' diyorlar. Biz bunları biliyoruz. Ana muhalefet de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Genel Başkanları beyanat veriyor, '13 askerimizin katili Cumhurbaşkanıdır.' Allah seni ıslah etsin. Ne olur bir gün PKK'yı kınasan. '3 tane oy alacağım' diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan. Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz. Yoksa doğruları konuşmuş olmayız. Bu topraklarda fitne bitinceye kadar temizlik sürecek" diye konuştu.

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