AK Partili vekil Ödünç: 'AK Parti büyük bir ailedir'

Ödünç'ün iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Ödünç, Türkiye'nin geleceğini dünden bugüne inşa eden kadroların AK Parti kadroları olduğunu bildirdi.

Ödünç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her bir tuğlasında alın terinin bulunduğu AK Parti'nin, bugün yine yeni hedefler için yek vücut olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güçlü büyükşehirlerinden olan Bursa'da, ailemize yakışır bir il başkanlığı seçim süreci yaşanmış ve il başkanlığı koltuğunda oturan değerli büyüğümüz Ayhan Salman görevini Davut Gürkan ağabeyimize devretmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle gerçekleşen bu yenilenme süreci aslında bir bayrak nöbetinden öte değildir. Bugüne kadar Bursa'ya ve Türkiye'ye hizmet eden sayın il başkanımız Ayhan Salman ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Hakkımızı helal ettiğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yine görevi devir alan il başkanımız sayın Davut Gürkan ağabeyimize bu yeni dönemde başarılar diliyorum."

AK Parti'nin Türkiye için öneminin altını çizen Ödünç, "Ülkenin tamamında ve coğrafyanın her noktasında tüm mazlumların yanında olan AK Parti, büyük bir ailedir. Bilinmelidir ki, AK Parti demek Türkiye demektir. Türkiye için çalışan herkesi AK Parti çatısı altında görmek mümkündür. İnanıyorum ki 2023 yolculuğumuzda sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yeni zaferleri milletimizle beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.