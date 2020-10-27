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27.10.2020 - 13:45 | | AA

AK Partili vekilden Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Partili vekilden Cumhuriyet Bayramı mesajı

Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bin yıldır üzerinde en çok oyun ve senaryo planlanan bu coğrafyada yaşamak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla devamlı bir mücadele içinde olduklarını kaydetti.

Son dönemde terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadıkları tüm hadiselerin üzerlerinde oynanan oyunlarından biri olduğunu belirten Durmuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarıyla birlikte cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş yatırımlar ve kalkınma hamleleri gerçekleştirilmiştir. Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye her alanda devrim niteliğinde adımlar atılmış ülkemiz, bölgesinde önemli bir güç haline gelmiştir. Her zamankinden çok daha fazla milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, daha güçlü bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz ve vatanımıza olan hizmet aşkımız artarak sürecektir."

 
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