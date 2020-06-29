AK Partili Yavuz: 'Pandemi sürecinde 62 milyon TL destek sağladık'

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz yaptığı açıklamada, “ AK Belediyelerimiz pandemi sürecinde; 65 yaş üstü 8 milyon 635 bin 355 vatandaşımıza ulaştı. 1 milyon 108 bin 960 iş yerini denetledi. 1 milyon 43 bin 608 iş yeri ve kamu binasını dezenfekte etti. 62 milyon 188 bin 952 TL maddi destek sağladı” dedi.