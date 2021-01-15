Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

MSB’den yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



Türkiye’ye ziyarette bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan da önceki gün Akar’ı ziyaret etti.



Khan ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan’ın çok uluslu “Anadolu Kartalı” tatbikatına katılımı, Türkiye’nin Pakistan’daki tatbikatlara katılımı ve iki ülke arasında pilotların eğitim konuları ele alındı. Khan, ziyaretinde, Türk savunma sanayii ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile görüşen Khan ayrıca, TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve ASFAT firmaları ile temaslarda bulundu. İki ülke arasında havacılık ve savunma işbirliği çalışmaları görüşüldü.