19.06.2020 - 06:58 | | ANKARA Milliyet
Akar TBMM Başkanvekili
CHP milletvekilleri; TBMM Başkanlık Divanı’nda ve partinin Meclis organlarında görev alacak yeni isimleri belirledi.
Levent Gök’ün yeniden aday olmadığı TBMM Başkanvekilliği’ne Kocaeli Milletvekili Haydar Akar seçildi. CHP TBMM Grup Genel Kurulu, dün hem partinin Meclis organlarında hem de TBMM Başkanlık Divanı’nda CHP’ye düşen 5 üyelikte görev alacak isimleri belirlemek için basına kapalı toplandı. Mevcut üyelerin aday olmadığı TBMM Katip Üyeliklerine; Necati Tığlı, Abdurrahman Tutdere ve Sibel Özdemir seçildi. TBMM Başkanvekilliği için Yaşar Tüzün ve Sezgin Tanrıkulu ile yarışan Haydar Akar ikinci turda seçildi.