Akar ve Güler Erbil’de: PKK karşısında beraber durmalıyız

Erbil programı eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüşerek başladı. Irak’ta terör örgütü DAEŞ’e karşı önemli başarıların elde edildiğini belirten Akar, “Diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek onları da etkisiz hale getirerek çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi. PKK’nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti: “PKK’nın gerçek yüzünü Irak’ta birçok kesim daha net bir şekilde görmektedir. PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini, aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz. PKK eşittir YPG. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır” Akar ve Güler görüşmenin ardından Başbakanlığa geçerek IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Akar, “Ortak kültürümüz, tarihimiz ve komşuluk ilişkilerimiz bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir” diye konuştu.

‘Sincar’ vurgusu

Akar ve Güler ayrıca IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. IKBY Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması ve uygulanmasının önemi, sınırların korunmasının önemi ve güvenliği gibi konuların ele alındığını bildirdi. Akar, daha sonra Irak Türkmen Cephesi Erbil Ofisi’ni ziyaret etti.