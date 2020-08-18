Akar ve Güler’den sürpriz ziyaret

Libya’nın başkenti Trablus dün bir kez daha hızlı bir askeri ve diplomatik trafiğe ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere dün bir kez daha sürpriz bir şekilde Libya’nın başkenti Trablus’a gitti.

Mitiga Havalimanı’nda askeri törenle karşılanan Akar ve Güler mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı’na gitti. Akar’ın Libya’ya ulaştığı dakikalarda, Türkiye’yle birlikte UMH’ye destek veren Katar’ın Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye de ülkeye geldi. Akar ve el- Atiyye, Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş ile üçlü toplantıda buluştu. Akar ve el-Atiyye’yi daha sonra Libya UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac da kabul etti.

‘Boyun eğmeyiz’

Başkent Trablus’ta Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yerinde inceleyen Bakan Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Libya’nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya’nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, ‘Libya Libyalılarındır’ diyerek Libya’nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız.”

Maas’a çelik yelekli koruma

Türkiye ve Katarlı konukların yanı sıra dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Trablus’ta ağırlandı. Maas’ın Mitiga Havalimanı’na indiği sırada üzerinde çelik yelek olması dikkat çekti. Türkiye ve Katar’dan ayrı bir programı olan Alman Bakan, Başbakan Serrac, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarafların ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini belirterek, Libya’daki savaşa bir çözüm bulmaya çalıştığını kaydetti. Maas ayrıca, Sirte’de silahsızlandırılmış bölge önerisi sunacağını aktardı.

Havaalanında da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Maas, Libya temaslarının ardından bugün gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin ise, “Libya’nın ardından burada (Abu Dabi) muhataplarımla Libya’daki ihtilafın yanı sıra İran, Suriye, Katar ve Lübnan konularını görüşeceğim. Libya konusunda da Abu Dabi’den olumlu sinyaller almayı umuyoruz. BAE, General Hafter üzerinde etkiye sahip ve bunu Berlin sürecine uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Beşinci görüşme

Temmuz’dan bu yana Türkiye-Katar-Libya arasında, Libya’da istikrarın ve kalıcı ateşkesin tekrar sağlanması için yoğun görüşme trafiği yürütülüyor. Libya konusunda Türkiye’nin yanında yer alan Katar’a ilk olarak 2 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ziyaret gerçekleştirdi. Akar’ın Katarlı mevkidaşıyla dün bir araya gelmesiyle, son iki ayda Libya gündemli beşinci Türkiye-Katar görüşmesi gerçekleşmiş oldu.