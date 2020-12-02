Akar ve komutanlar gazilerle fidan dikti

Akar ve komutanlar, sohbet ettikleri gazilerle sınır ötesi harekatlarda şehit düşen askerlerin anısına fidan dikti. Gazilerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Akar, “Bu toprakların vatan olmasında sizlerin büyük katkısı var” dedi.

Gazi Konukevi inşaatının mayıs 2021’de tamamlanması planlanıyor. 754 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden 3 katlı konukevi binasında, 199 yatak kapasitesi bulunuyor. Konukeviyle okçuluktan, yürüyüş ve bisiklet yollarına kadar birçok imkanın da gazilere sunulması planlanıyor. Bu kapsamda 11 atış poligonu, 1500 metrekarelik gölet ve 54 hobi bahçesinin gazilerin hizmetine sunulması için gün sayılıyor. 450 metrekarelik alanda yapımı devam eden caminin yanı sıra kamelyaların, kafeteryaların, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alacağı tesise toplam 61 bin bitki dikilmesi planlanıyor.