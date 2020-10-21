Akar’dan Yunanistan’a: Biz barıştan diyalogdan yanayız

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda; Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ele alındı. Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik kararlılıklarını ifade eden Akar, “Bununla birlikte KKTC’de, onun etrafında ve semalarında hem Türkiye’nin hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatleri neyse bugüne kadar koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Bunları şimdiye kadar çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz” dedi. Akar, şunları kaydetti: “Biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden, konuşmaktan, görüşmekten yanayız. İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO’daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara’da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın.” Ateşkesi ihlal eden Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait sivil hedefleri vurmaya, çocuk kadın demeden masum halkı katletmeyi sürdürdüğünü belirten Akar, “Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.