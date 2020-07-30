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30.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akdeniz’de Türk ve ABD gemilerinin ortak eğitimi

Türk ve ABD donanması, Orta ve Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirdi.

Akdeniz’de Türk ve ABD gemilerinin ortak eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nda görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz’da Orta ve Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi. Eğitimden fotoğraflara da yer verildi. ABD donanması geçtiğimiz günlerde Girit’in güneyinde Yunanistan Hava ve Deniz Kuvvetleri ile tatbilat gerçekleştirmiş, EISENHOWER uçak gemisinin de katıldığı tatbikatta gerçek mermi ve füzelerin kullanıldığı ifade edilmişti. Yunanistan’ın ABD ile Ege Denizi’nde ortak tatbikat yapacağı da iddia edilmiş, Türk güvenlik kaynakları bu iddiaları yalanlanmıştı.

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