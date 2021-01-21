MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Aksoy’dan Yunanistan’a ‘İyon Denizi’ yanıtı: Ege Denizi hiçbir şekilde etkilenmeyecek
ABONE OL
21.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Aksoy’dan Yunanistan’a ‘İyon Denizi’ yanıtı: Ege Denizi hiçbir şekilde etkilenmeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın beyanları hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta “Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir” ifadelerini kullandı.

Aksoy’dan Yunanistan’a ‘İyon Denizi’ yanıtı: Ege Denizi hiçbir şekilde etkilenmeyecek

Ege Denizi’nde Türkiye’nin hayati hak ve çıkarlarının olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu denizde karasularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur” denildi.

Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

e - Okul karne notları 2021 giriş | e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? meb.gov.tr sorgulama

e - Okul karne notları 2021 giriş | e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? meb.gov.tr sorgulama

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! Peş peşe deprem haberleri 21 Ocak 2021

Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! Peş peşe deprem haberleri 21 Ocak 2021

Sıradaki Haber