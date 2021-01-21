Aksoy’dan Yunanistan’a ‘İyon Denizi’ yanıtı: Ege Denizi hiçbir şekilde etkilenmeyecek

Ege Denizi’nde Türkiye’nin hayati hak ve çıkarlarının olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu denizde karasularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur” denildi.