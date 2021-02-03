Alaattin Çakıcı için iddianame düzenlendi

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmişti. Yazının ardından Kılıçdaroğlu, Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Çakıcı’nın ifadelerine yer verilerek, “Şüphelinin müştekiye hakaret ettiği, müştekiyi vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğinden bahisle tehdit ettiği” ifadeleri yer aldı.

ÇAKICI; “İKAZ ETTİM”

Çakıcı’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, “Şüpheli alınan savunmasında sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın kendisine ait olduğunu, müştekiye hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, müştekiyi ikaz ettiğini, tehdit etmediğini beyan etti” denildi. Çakıcı’nın hakaret ve tehdit suçunu işlediği belirtilen iddianamede “zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.