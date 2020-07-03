Alfa kuşağı için hazırlık önerisi

Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi programlarına mühendisliğe giriş kapsamında değerlendirilebilecek dersler eklenmesi istenen raporda, “Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) alanlarına yönlendirilebilmesi için BTMM Stratejik Planı hazırlanmalı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve farklı paydaşların temsili ile oluşturulabilecek resmi bir kurul etkili olabilir” denildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda, Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyon Raporu kabul edildi. Alt Komisyon Başkanı Derya Bakbak, “Şu anda hizmet sektöründeki mesleklerin yüzde 65’i zaman içerisinde kaybolacak. Gittikçe mekanikleşen, robotikleşen çalışmalara dönüşecek. Bunu yönetmemiz için 20 yıl öncesinde bu çalışmalara başlamamız gerekiyor. Özellikle şu anda ana sınıfında olan çocuklarımızın bu eğitimleri alması bizim için önemli” dedi.

ÖZEL BÜTÇE AYRILMALI

Raporda, çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlara yönelik bazı öneriler şöyle:

- BTMM alanlarına gençlerin yönlendirilmesine yönelik çalışmalar için özel bütçe ayrılmalı. Bütçe kullanımı BTMM Koordinasyon ve İzleme Kurulu tarafından kontrol edilmeli.

Robotlarla iş birliği

- Yakın geleceğin yapay zekâ ve robot dünyası ile iş birliği yapabilecek nesiller yetiştirmek için 21. yüzyıl becerileri günümüz nesline kazandırılmalı. Bu bağlamda BTMM, bilgi işlemsel düşünme, programlama gibi alanların öğretim programlarında ihtiyaç duyulduğu düzeyde yer almalı.

- Alfa kuşağının özellikleri göz önüne alındığında bilim sanat merkezlerinde uygulanan eğitim sistemi tüm okullara yaygınlaştırılmalı.

Porgramlar geliştirimeli

- İlköğretim, orta ve yükseköğrenimde izlenen eğitim öğretim programları; X, Y, Z ve alfa kuşakları ile bu kuşaklara eğitim veren öğretmenlerin tüm insan özellikleri karşılaştırılmalı. Beklentiler ve ihtiyaçlar saptandıktan soran buna yönelik program geliştirme çalışmaları yapılmalı.

- 2000’den sonra doğan, çok-kültürlü toleransa sahip, birliktelik ve beraberliğe inanan, kendinden emin, uzun süre çalışan girişimci ruhlu, karşılaştıkları problemleri merak duygusundan yola çıkarak yaratıcı çözümler bulmaya odaklı “indigo” ve “kristal” ya da “teknoloji çocuklar” olarak adlandırlan Z kuşağın eğitimi; STEM programları geliştirilerek verilmeli.

- Bilim merkezlerinin sayısı artırılmalıdır.

- BTMM alanlarının önemini ortaya koyan motive edici çizgi filmler geliştirilebilir.