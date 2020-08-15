Algı operasyonuna Ankara’dan yanıt

Yunan basınına düşen haberlere göre çarşamba akşam saatlerinde “Limnos” adlı fırkateyn, Oruç Reis’i engelleme girişiminde bulundu. Limnos adlı Yunan fırkateynini Kemal Reis adlı Türk fırkateyni engelledi. Haberlerde “çatışma çıktı”, “sürtüşme yaşandı”, “Türk fırkateyni bakıma alındı” iddiaları ortaya atıldı. Yunanistan’ın algı operasyonuna Ankara’dan karşılık verildi. Yunan basınındaki iddialara ilişkin ilk açıklama önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, “Saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ha! Kendilerine söyledik, ‘bak bizim Oruç Reis’imize saldırmayan, eğer saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz’ dedik. Bugün ilk cevabı aldılar” açıklaması yaptı.



Erdoğan’ın bu açıklamasından bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından “Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir” mesajı paylaşıldı. Tweet ile birlikte Kemal Reis’in refaket görevi sırasında yaptığı manevraya ilişkin video paylaşıldı. Bu paylaşım, Yunan basınında yer alan iddiaların aksine, Kemal Reis’de bir hasarın söz konusu olmadığı, görevine başarıyla devam ettiği mesajı olarak yorumlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nın komuta kademesi de dün Oruç Reis’e refakat eden fırkateynlerin komuta merkezine giderek gövde gösterisi yaptı.