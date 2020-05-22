‘Ali Davut oyunlarıyla cephe genişletiyorlar’

Büyükataman, dün yaptığı yazılı açıklamada CHP yanaşması İP’in memleket masası adı altında Türkiye’ye tezgâh açması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerini işportaya düşürme arzusuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin set çektiğini söyledi. Büyükataman, şunları kaydetti:

“PKK-FETÖ’nün siyasi ağzı olmaya hevesli CHP-HDP-İP ve SP ortaklığı, büyük Türk milletinin haklı beklentilerine cevap vermek üzere bizzat Türk milleti tarafından kurulan Cumhur İttifakı’na karşı ‘Ali Davut oyunları’yla cephe genişleteceğini düşünmektedir. Gezi ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla kanun dışı yöntemlerin tüketildiği Türkiye’mizde şimdi de kanunları kemirip demokrasi surlarında gedik açma teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Milliyetçi Hareket, demokrasi farelerinin bu oyununa geçit verecek değildir. Masanın altına hain Gülen’i konuşlandırıp ondan sufle almaya kalkanlar, Kandil’le, temsilcileri vasıtasıyla kulaktan kulağa oynayanlar ipliklerinin pazara çıkmasıyla işporta tezgâhlarını apar topar toplamış gözükmektedir.”

‘Kraliçe’nin Gül’ü’

Son günlerde ihanet korosunun Bahçeli ve MHP’yi hedef aldığını belirten Büyükataman, şöyle devam etti:

“Kraliçe’nin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. ‘Stratejik çöplük’ün mimarı Davutoğlu’nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki genel başkanımıza ve MHP’ye saldırmak olmuştur. SP’nin ve İP’in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur. İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikârdır. Seslerin sahiplerinin ülkemize bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkı söz konusu değildir. Genel başkanımıza saldıranlar, ucuz sahtekârlardır.”