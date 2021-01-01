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01.01.2021 - 07:00 |

Aliyev, Bakan Akar ve komutanlarla görüştü

Akar ve TSK komuta kademesi, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi.

Aliyev, Bakan Akar ve komutanlarla görüştü

Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akar, “Sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taçlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasını müteakip Nahcivan ve Zengelan arasındaki bu hattın tesisi önem taşıyor. Kardeşlerin birbiriyle buluşmasının, Türkiye, Nahcivan ve Azerbaycan’ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum” dedi.

Sınırda denetleme

Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan’daki temaslarının ardından yurda döndü. Doğrudan sınır hattına geçen Akar ve Komutanlar, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar’a, Kilis Çıldıroba’daki Esas Komuta Yeri’nde harekat bölgelerindeki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.

 

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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