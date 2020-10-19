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19.10.2020 - 13:05 | | AA

Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev’in Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Şentop’un başkanlık ettiği heyette, AK Parti Grup  Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin  Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa  Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,  Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul  Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti  Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır  Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral yer aldı.

Aliyev, TBMM Başkanı Şentopu kabul etti

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