Altay, üçüncü blok tartışmalarını değerlendirdi: Bloklaşmaya gerek yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, siyasette “üçüncü blok” tartışmalarına ilişkin olarak, “Siyaset tasarımla olmaz. İttifakları, bloklaşmaları şartlar belirler. Türkiye’nin bloklaşmasına gerek yok. Doğrusu seçim barajının minimize edildiği parlamenter sistemdir. üçüncü blok senaryosu Cumhur İttifakı’nı kurtarmaz” dedi.



Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a dört soru sormak istediğini söyleyen Altay, “Sayın Bakan 23 Ocak’ta, ‘16 ada anlaşmalara aykırı olarak silahlandırıldı’ dedi. Sayın Bakan’dan şu sorularıma cevap bekliyorum. Bir; bu 16 adanın isimleri nelerdir? İki; bu durumu ne zaman fark ettiniz? Üç; Türkiye 23 Ocak’tan bu güne kadar hangi adımları attı? Dört; bu durum saray kabinesinde konuşuldu mu? Dar bir toplantıda konuşuldu mu?” diye konuştu.



‘Her şey mümkün’



Altay, siyasetteki “üçüncü blok” tartışmalarına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: “Siyaset tasarımla olmaz. Siyasette ittifakları, bloklaşmaları şartlar belirler. Bahçeli’nin AK Parti ile ittifakı sonsuz değildir. Bahçeli’nin 3 yıl önce Erdoğan’a söylediği sözleri şimdi ağzıma alamam. Üç gün sonra Erdoğan’a, aynı şeyleri söylemeyeceğinin garantisi yok. Dolayısıyla Türkiye’nin bloklaşmasına gerek yok. Doğrusu seçim barajının minimize edildiği parlamenter sistemdir. Yani üçüncü blok senaryosu Cumhur İttifakı’nı kurtarmaz. Evet. Siyasette her şey mümkündür, hiçbir şey imkansız değildir.”

‘Darbe paranoyası’



Altay, yeni darbe söylentileri konusunda ise, “Zamanlama ile ilgili şunu söyleyeyim; bir söz vardır yağmur yağmayınca şemsiye açılmaz. Türkiye’de darbe olmayacaktır, darbe koşuları tamamen ortadan kalkmıştır. Türkiye’de seçilmişlere karşı darbe yapmaya kimse cüret ve cesaret edemez. Darbe mağrur Erdoğan’ı mağdur kılıp kamu desteğini almak için bu söylentilerin çıkartıldığını ya da birilerinin darbe paranoyasına girdiğini düşünüyorum” dedi.



‘Gezi darbe değil’

Altay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Gezi eylemleriyle gurur duyuyorum” şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine, “Kimseyi şaşırtmamalıdır. O zaman da benzer açıklamalar yaptı” dedi. Altay, Gezi olaylarının, “darbe” olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını savunarak, “O zaman Türkiye’de 40 milyon darbeci var. Türkiye nüfusunun yarısının gönlü, kalbi ya da vücudu Gezi’deydi” diye konuştu.



Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet