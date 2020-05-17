‘Altı madde’ çağrısında gözler AK Parti’de

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ve siyasi hayatının üzerindeki kâbus bulutlarının dağıtılması için Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir. Seçim Kanunu’nda düzenlemeler yapılmalıdır. TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir” demişti.



Mutabakat sağlandı



Bahçeli’nin altı maddelik çağrısı, gözleri AK Parti’de bir dönem yürütülen, ancak daha sonra rafa kaldırılan yasa çalışmalarına çevirdi.

AK Parti, 2017’deki anayasa değişikliğinin ardından Seçim Kanunu değişikliğini de gündeme almıştı. Bu kapsamda da en önemli değişiklik önerisi, yeni anayasayla 600’e çıkan milletvekili sayısına uygun seçim çevresi çalışması olmuştu. MHP, dar bölge formülüne sıcak bakmazken; daraltılmış bölgeyle ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunmuştu.



Daha sonra AK Parti seçimlerle ilgili farklı kanunlarda yer alan tüm mevzuatı tek çatı kanunda toplamayı hedefleyen bir çalışma yürüttü. Beş ayrı seçim kanununu bünyesinde toplayacak bu taslak çalışması da halen raftan indirilmeyi bekliyor.



Şentop da söyledi



AK Parti, 2018’de Siyasi Partiler Yasası’nda da değişikliğe gitmeyi planlamış, partilerin kongreleri ve parti üyeliklikleri kayıtlarının Yargıtay yerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tutulmasını öngören bir düzenleme hazırlamıştı. AK Parti yönetimi, daha sonra bu düzenlemeyi de rafa kaldırmıştı.



Bahçeli’nin işaret ettiği iç tüzük değişikliğini ise, geçtimiz aylarda TBMM Başkanı Mustafa Şentop da dillendirmiş ve “Yeni sistemin mantığıyla sıfırdan bir iç tüzük yapılması” gerektiğini söylemişti.



AK Parti’nin Siyasi Etik Yasası ile ilgili hazırlıkları da ilk kez 2006’da gündeme gelmiş; konuyla ilgili iki ayrı kanun teklifi hazırlanmış, ancak düzenleme Meclis’e getirilmemişti.



Son olarak 2016’da AK Partili 97 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan, “Siyasi Etik Kanun Teklifi”, görüşülmek üzere alt komisyona sevk edilmiş; ardından da düzenleme yeniden rafa kaldırılmıştı.

Blok değil nispi usul



Meslek örgütlerinin yönetim yapıları ve seçim sistemini değiştirecek yasal düzenleme hazırlığı, ilk olarak 2014’te gündeme gelmişti. Ancak tepkiler sonrası beklemeye alınmıştı. 2018’de Erdoğan’ın Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) “teröristlerle sahip çıkmakla” suçlamasının ardından iki örgütün isminde yer alan “Türk” ve “Türkiye” ifadelerinin kaldırılmasına yönelik çalışma yapılacağı kaydedilmişti. Ancak böyle bir düzenleme yapılmamıştı. Son olarak Erdoğan’ın, Ankara ve İzmir Baroları’nın, Diyanet’in hutbesine yönelik eleştirilerine gösterdiği sert tepkinin ardından konu yeniden AK Parti’nin gündemine girdi. Yeni avukatlık yasası taslağında, barolarda blok listeyle seçim yerine nispi usulle seçim yapılmasını sağlayacak düzenleme yer alıyor.