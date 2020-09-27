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27.09.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Altun: Yalanlarla muhatap oluyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin çok önemli bir çığır atladığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aslında hükümetimizin icraatlarının çok hızlı ve denetlenebilir olduğu bir yapılanma ön plana çıkmıştır” dedi.

Altun: Yalanlarla muhatap oluyoruz

Altun, “Cumhurbaşkanımızın kurumumuza çizdiği hedefler, bu doğrultuda ulaşmaya çalıştığımız idealler uğruna gayret sarfederken burada mesnetsiz iddialarla, yalanlarla muhatap olduğunuzda bunu eleştiri olarak görmeniz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Altun, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Çelik, Altun’un, İletişim Başkanlığı görevinden bu yana ilk defa bir televizyon programına katıldığını hatırlattı.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan bir kurum olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, güçlü ve büyük Türkiye ideali noktasında çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Altun, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır. Hükümet sistemi sorununu bu anlamda çok net bir şekilde çözdüğü bir adımdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin yeni dönemde hem içeride hem dışarıda hükümetinin imkan ve kabiliyetleri artmıştır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aslında hükümetimizin icraatlarının çok hızlı ve denetlenebilir olduğu bir yapılanma ön plana çıkmıştır” diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kuruma ve kendisine yönelik eleştirilerle ilgili, meslek hayatı boyunca eleştirilerden çok istifade ettiğini, siyasette de eleştirinin çok kıymetli olduğunu belirterek, eleştirinin hakaretten, iftiralardan, mesnetsiz iddialardan, sistematik yalan kampanyalarından ayrılması gerektiğini söyledi. Altun, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın kurumumuza çizdiği hedefler, bu doğrultuda ulaşmaya çalıştığımız idealler uğruna gayret sarfederken burada mesnetsiz iddialarla, yalanlarla muhatap olduğunuzda bunu eleştiri olarak görmeniz mümkün değil. Bunu bir yıpratma kampanyası olarak değerlendiriyorum. Bu kampanyaya karşı da hiç bir şekilde bugüne kadar da prim vermediğimizi düşünüyorum.”

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