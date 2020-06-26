Altun’dan Bolton’ın ifadelerine tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan manipülasyonlara şaşırmıyoruz

Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Bolton’un kitabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin tek taraflı, manipülatif ve yanlış yansıtıldığını belirterek, “Bu tezviratın, iç siyasi hedefler ve kişisel kazanç amacı taşıdığı ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



‘Açık diyalog’



Erdoğan ve Trump’ın, derin farklılıklara ve Washington’da Türkiye’yi hedef alan düşmanca seslere rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin tamir edilmesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için büyük çaba göstermekte olduklarını belirten Altun, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Türkiye’nin önceliklerini açıkça dile getirmekte; çıkarlarımızı en güçlü biçimde savunmaktadır. FETÖ militanlarının iadesi, PKK/YPG ve Halkbank konularında hem özel hem de kamuya açık ortamlarda aynı tavır içerisinde olmuşlardır... Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da güçleneceğine şüphemiz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile açık ve dürüst diyaloğunu sürdürecektir.”