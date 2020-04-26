‘Amacımız her zaman barışı tesis etmektir’

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de büyük bir mücadele ortaya koyan bütün kahramanları saygıyla andı. Vatanı ve bayrağı savunan askerlerin kahramanlığını ve milletin fedakarlığını minnetle andı, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad eden Erdoğan, “Milletimiz için ‘Çanakkale ruhu’ en zor şartlarda bile seferberlik içinde işgal girişimine karşı durmak, bağımsızlık uğruna mücadele etmek, başarıya inanmak, birlik ve beraberlik içinde hedefe yürümek demektedir” ifadesini kullandı. Ezelden beridir hür yaşamış milletin, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermediğini, vermeyeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yıl dönümü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz. Bizler, yeni savaşların yaşanmaması ve barışın hakim kılınması için çalışırken, gelecek nesillerden de Çanakkale’nin verdiği mesajlara her koşulda sahip çıkmalarını bekliyoruz.”

AYM mesajı

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin 58’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda ise “Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir. Bundan önce olduğu gibi, 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesi’nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi’nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de görüşerek, Kovid-19 ile mücadeleyi değerlendirdi.